***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 16:00
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sabancı Holding olarak stratejik önceliklerimiz doğrultusunda, ana işlerimizin büyütülmesi ve yeni büyüme platformlarına yatırım odağımızı güçlendirmek amacıyla yapılan organizasyonel gözden geçirme neticesinde malzeme teknolojileri alanındaki odağımızı ve mobilite çözümlerindeki liderlik konumumuzu daha da güçlendirmek amacıyla, Yapı Malzemeleri ve Sanayi stratejik iş kollarının, Malzeme Teknolojileri ve Mobilite Çözümleri olarak yapılandırılmasına karar verilmiştir. Bu değişiklik sonrasında, halihazırda Yapı Malzemeleri Grup Başkanı olarak görev yapan Sn. Burak Orhun Malzeme Teknolojileri Grup Başkanlığı'na Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapan Sn. Cevdet Alemdar ise Mobilite Çözümleri Grup Başkanı olarak 19 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanmışlardır. Yapılan atamalar ile birlikte, Akçansa, Çimsa ve Kordsa şirketlerimiz faaliyetlerini Malzeme Teknolojileri Grup Başkanlığı bünyesinde Brisa, Temsa Ulaşım ve Temsa Motorlu Araçlar şirketlerimiz ise faaliyetlerini Mobilite Çözümleri Grup Başkanlığı bünyesinde sürdürecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265703
BIST
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17:039.099
En Düşük
|Değişim
|: -0,64%
|| -58,86
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.080
En Yüksek
9.266
17:0332,1284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0501
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
17:0334,6637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0121
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
17:032.335,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,82
|Açılış
|: 2.335,87
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.347,09
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:03
|FMIZP
|371,25
|107.323.841
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|65.657.335
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|41.722.320
|% 10,00
|
|YAYLA
|20,02
|14.410.165
|% 10,00
|
|BRMEN
|6,93
|1.486.445
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|120.374.799
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|369.492.101
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|403.420.539
|% -9,97
|
|VRGYO
|36,52
|212.283.110
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|653.478.484
|% -9,96
|
|THYAO
|300,00
|8.605.792.527
|% -1,23
|
|ISCTR
|11,55
|6.222.751.841
|% 0,35
|
|YKBNK
|29,32
|5.471.262.624
|% 3,17
|
|AKBNK
|49,06
|4.739.543.010
|% 2,64
|
|SAHOL
|85,60
|3.864.138.747
|% 1,30
|
|ISCTR
|11,55
|6.222.751.841
|% 0,35
|
|ZOREN
|5,99
|2.003.594.747
|% -2,28
|
|YKBNK
|29,32
|5.471.262.624
|% 3,17
|
|EKGYO
|9,04
|1.193.250.339
|% -2,27
|
|AKBNK
|49,06
|4.739.543.010
|% 2,64
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0825
|32,1284
|% -0,16
|
|Euro
|34,5876
|34,6637
|% -0,03
|
|Sterlin
|40,5148
|40,7179
|% 0,34
|
|Frank
|35,5876
|35,7660
|% 0,04
|
|Riyal
|8,5968
|8,6399
|% 0,23
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,59
|25,62
|% 0,66
|
|Platin
|926,47
|927,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,94
|1.010,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,37
|88,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.272,45
|2.272,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:03
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-
17:18ASELS
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 706, 447 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 72 kaybederek (% -0.59 ) 9, 866
-
17:17XU100
Endeks 9, 090 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 85, 856.00 milyon TL de
-
17:17BANVT
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 153.20 lira fiyatla işlem gören hissede 303, 192 adet işlem
-
17:16SMRTG
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 57.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 863, 997 adet işlem