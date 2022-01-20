***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Günlük Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı SAHOL pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek,payların makul değerine kavuşturularak net aktif değer iskontosunun azaltmak,pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunmakYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.200.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.750.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,71 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,72 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 30.000 0,00147 13,73 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,74 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,75 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 20.000 0,00098 13,76 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 20.000 0,00098 13,9 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 60.000 0,00294 13,91 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 30.000 0,00147 13,92 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 80.000 0,00392 13,93 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 80.000 0,00392 13,94 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 40.000 0,00196 13,95 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 18.11.2021 400.000 0,0196 13,94 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 22.11.2021 600.000 0,0294 13,79 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 24.11.2021 2.000.000 0,098 13,41 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 26.11.2021 500.000 0,0245 12,99 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 07.12.2021 100.000 0,0049 13,96 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 09.12.2021 200.000 0,0098 14,5 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 10.12.2021 300.000 0,0147 14,32 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 15.12.2021 300.000 0,0147 15,49 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 21.12.2021 500.000 0,0245 13,23 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 22.12.2021 250.000 0,0123 12,6 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 24.12.2021 250.000 0,0123 13,32 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 27.12.2021 250.000 0,0123 13,47 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 28.12.2021 350.000 0,0172 13,12 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 30.12.2021 610.000 0,0299 13,23 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 31.12.2021 990.000 0,0485 13,22 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 04.01.2022 300.000 0,0147 13,68 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 05.01.2022 250.000 0,0123 13,94 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 06.01.2022 250.000 0,0123 14,58 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 07.01.2022 1.150.000 0,0564 14,61 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 10.01.2022 900.000 0,0441 15,07 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 11.01.2022 900.000 0,0441 14,88 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 12.01.2022 590.000 0,0289 15,02 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 13.01.2022 570.000 0,0279 15,15 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 14.01.2022 200.000 0,0098 15,33 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.01.2022 600.000 0,0294 15,43 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 18.01.2022 835.000 0,0409 15,19 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 19.01.2022 1.000.000 0,049 14,83 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 20.01.2022 300.000 0,0147 15,29 -Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Şirketimizce 20.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 15,23 TL – 15,60 TL (ağırlıklı ortalama 15,29 TL) fiyat aralığından toplam 300.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, 20.01.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 15.845.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,7766'a ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995477BIST