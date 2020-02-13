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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.02.2020 10:49
GÜNCEL HABERLER



***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ŞERAFETTİN KARAKIŞ MALİ İŞLER VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ 29.03.2012 (212) 385 81 73 skarakis@sabanci.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI / KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI 203738 / 700270
KEREM TEZCAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ 10.02.2020 (212) 385 81 75 ktezcan@sabanci.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 205115




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818749


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119.472
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 15,80 45.227.624 % 19,97  
ISBTR 56.350,00 563.500 % 15,00  
RHEAG 2,35 27.539.220 % 14,63  
ESCOM 4,51 40.272.496 % 12,19  
TSPOR 4,35 291.581.066 % 10,13  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8187 7,8580 % 0,10  
Frank 6,1667 6,2038 % 0,14  
Riyal 1,6077 1,6158 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.574 1.575 7,45  
Altın Gr. 306 306 1,53  
Cumhuriyet 2.028 2.059 12,00  
Tam 2.018 2.068 10,55  
Yarım 975 1.000 5,10  
Çeyrek 489 500 2,56  
Gümüş.Ons 17,64 17,69 0,17  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,04  
B. Petrol 55,28 55,28 -0,51  
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