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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.09.2020 12:08
GÜNCEL HABERLER


Belge No
ŞERAFETTİN KARAKIŞ MALİ İŞLER VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ 29.03.2012 (212) 385 81 73 skarakis@sabanci.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI / KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI 203738 / 700270
KEREM TEZCAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ 10.02.2020 (212) 385 81 75 ktezcan@sabanci.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 205115

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY SENETLERİ 08.07.1997 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL YILDIZ PAZAR

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CENK ALPER CEO VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici SANAYİ GRUP BAŞKANI BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
BARIŞ ORAN FİNANS GRUP BAŞKANI CFO Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
HALUK DİNÇER FİNANSAL HİZMETLER GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
HAKAN TİMUR İNSAN KAYNAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
TAMER SAKA YAPI MALZEMELERİ GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
KIVANÇ ZAİMLER ENERJİ GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
AHMED CEVDET ALEMDAR SANAYİ GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873272


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BIST En Aktif Hisseler15:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 227,80 1.614.874 % 10,00  
PKENT 1.368,80 15.641.418 % 10,00  
YONGA 38,06 1.197.177 % 10,00  
MMCAS 2,75 223.435 % 10,00  
KSTUR 85,80 307.906 % 10,00  
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15:03 Alış Satış %  
Dolar 7,4462 7,4517 % 0,26  
Euro 8,8183 8,8248 % 0,13  
Sterlin 9,8444 9,8938 % 0,07  
Frank 8,1423 8,1914 % 0,06  
Riyal 1,9794 1,9894 % 0,22  
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15:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.940 9,44  
Altın Gr. 464 464 2,82  
Cumhuriyet 3.079 3.125 2,00  
Tam 3.066 3.142 6,75  
Yarım 1.482 1.520 3,27  
Çeyrek 743 760 1,63  
Gümüş.Ons 26,83 26,87 0,26  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 0,06  
B. Petrol 44,25 44,25 0,18  
Seans Raporu 15:03
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