***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Belge NoŞERAFETTİN KARAKIŞ MALİ İŞLER VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ 29.03.2012 (212) 385 81 73 skarakis@sabanci.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI / KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI 203738 / 700270KEREM TEZCAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ 10.02.2020 (212) 385 81 75 ktezcan@sabanci.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 205115Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY SENETLERİ 08.07.1997 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL YILDIZ PAZARYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCENK ALPER CEO VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici SANAYİ GRUP BAŞKANI BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİBARIŞ ORAN FİNANS GRUP BAŞKANI CFO Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİHALUK DİNÇER FİNANSAL HİZMETLER GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİHAKAN TİMUR İNSAN KAYNAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİTAMER SAKA YAPI MALZEMELERİ GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİKIVANÇ ZAİMLER ENERJİ GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİAHMED CEVDET ALEMDAR SANAYİ GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873272BIST