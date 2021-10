***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoŞERAFETTİN KARAKIŞ MALİ İŞLER, MUHASEBE VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI 29.03.2012 (212) 385 81 73 skarakis@sabanci.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI / KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI 203738 / 700270KEREM TEZCAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ 10.02.2020 (212) 385 81 75 ktezcan@sabanci.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 205115Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAKBANK T.A.Ş. Finansal Hizmetler 5.200.000.000,00 2.119.027.173,7 TRY 40,75 Bağlı OrtaklıkAKSİGORTA A.Ş. Finansal Hizmetler 306.000.000,00 110.160.000,00 TRY 36,00 Bağlı OrtaklıkAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Finansal Hizmetler 180.000.000,00 72.000.006,72 TRY 40,00 Bağlı OrtaklıkAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Finansal Hizmetler 373.400.000,00 18.670,00 TRY 0,00 İştirakKORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. Lastik Takviye Malzemeleri 194.529.076,00 138.327.614,01 TRY 71,11 Bağlı OrtaklıkBRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Lastik Takviye Malzemeleri 305.116.875,00 133.111.388,06 TRY 43,62 Müşterek Yönetime Tabi OrtaklıkCARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. Perakende 127.773.765,72 72.988.393,77 TRY 57,12 Bağlı OrtaklıkTEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Perakende 201.000.000,00 100.500.001,44 TRY 50,00 Bağlı OrtaklıkAKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Çimento 191.447.068,25 76.035.136,43 TRY 39,72 Müşterek Yönetime Tabi OrtaklıkÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Çimento 135.084.442,00 73.674.200,73 TRY 54,53 Bağlı OrtaklıkEXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA A.Ş. Dış Ticaret 234.000.000,00 67.392.000,00 TRY 28,80 Bağlı OrtaklıkPHILSA PHILIP MORRIS SABANCI SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SAN. VE TİC. A.Ş. Sigara ve Tütüncülük 3.000.000,00 750.000,00 TRY 25,00 Müşterek Yönetime Tabi OrtaklıkPHILIP MORRISSA PHILIP MORRIS SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. Sigara ve Tütüncülük 700.000,00 173.248,00 TRY 24,74 Müşterek Yönetime Tabi OrtaklıkSABANCI DİJİTAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. Bilişim 400.000,00 400.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkTURSA SABANCI TURİZM VE YAT. İŞL. A.Ş. Turizm 95.000.000,00 95.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkANKARA ENTERNASYONEL OTELCİLİK A.Ş. Turizm 38.000.000,00 29.201.672,00 TRY 76,84 Bağlı OrtaklıkENERJİSA ENERJİ A.Ş. Enerji 1.181.068.967,12 472.427.587,56 TRY 40,00 Müşterek Yönetime Tabi OrtaklıkENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ A.Ş. Enerji 9.837.616.452,88 4.918.808.226,44 TRY 50,00 Müşterek Yönetime Tabi OrtaklıkCIMSA SABANCI CEMENT BV Çimento 87.000.000,00 52.200.000,00 EUR 60,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966080BIST