***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.03.2022 21:20
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÜLER SABANCI Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 27.02.1996 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI, HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI. Evet Bağımsız Üye Değil
EROL SABANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 17.04.1967 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU DANIŞMANI Evet Bağımsız Üye Değil
SUZAN SABANCI DİNÇER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.02.1996 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ VE HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ Evet 6.94 Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
SERRA SABANCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 17.05.2004 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ Evet 7.22 Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SAİME GONCA ARTUNKAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ FODER YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI, KADININ İNSAN HAKLARI PROJESİ - YENİ ÇÖZÜMLER'İN DENETİM KURULU ÜYESİ, 65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ KURUCU ÜYESİ , SGA CONSULTING KURUCU Evet 14.07 Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
CENK ALPER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.08.2019 İcrada Görevli BAĞLI ŞİRKETLERDE CEO VE SANAYİ GRUP BAŞKANLIĞI Evet Bağımsız Üye Değil
AHMET ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2017 İcrada Görevli Değil SHELL TÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI, TOBB PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİS BAŞKANLIĞI, PETDER YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ, ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ, UN GLOBAL COMPACT TÜRKİYE YÖNETİM KURULUĞU ÜYELİĞİ VE İNGİLİZ TİCARET ODASI DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004971 Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ
HAYRİ ÇULHACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2021 İcrada Görevli Değil HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004971 Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET KAHYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2021 İcrada Görevli Değil KRONUS KURUMSAL FİNANS DAN. A.Ş. KURUCU,TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. BAĞIMSIZ ÜYE Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004971 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ BAŞKANI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CENK ALPER CEO VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici SANAYİ GRUP BAŞKANI
HALUK DİNÇER FİNANSAL HİZMETLER GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
HAKAN TİMUR İNSAN KAYNAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
BURAK TURGUT ORHUN YAPI MALZEMELERİ GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME BÖLÜM BAŞKANI BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
KIVANÇ ZAİMLER ENERJİ GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
AHMED CEVDET ALEMDAR SANAYİ GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
GÖKHAN EYİGÜN STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME BÖLÜM BAŞKANI, GENEL SEKRETERLİK BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
NUSRET ORHUN KÖSTEM FİNANS GRUP BAŞKANI CFO Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014248
BIST