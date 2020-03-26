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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

26.03.2020 17:08
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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                             Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan
 
Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine,
Nafiz Can PAKER                                                Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Suzan Sabancı DİNÇER                                                              Üye
Serra SABANCI                                                                          Üye
Sakıp Sabancı Holding A.Ş.
(Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL)                    Üye
Levent DEMİRAĞ                                                                        Üye
 
Denetim Komitesi Üyeliklerine,
Mehmet Mete BAŞOL                                          Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ahmet ERDEM                                                   Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,
Mehmet Mete BAŞOL                                         Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Suzan Sabancı DİNÇER                                                              Üye
Serra SABANCI                                                                           Üye
Sakıp Sabancı Holding A.Ş.
(Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL)                    Üye
 
seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi tarafından yerine getirilmesine
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832388


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