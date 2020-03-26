***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunanKurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine,Nafiz Can PAKER Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Suzan Sabancı DİNÇER ÜyeSerra SABANCI ÜyeSakıp Sabancı Holding A.Ş.(Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) ÜyeLevent DEMİRAĞ ÜyeDenetim Komitesi Üyeliklerine,Mehmet Mete BAŞOL Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Ahmet ERDEM Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,Mehmet Mete BAŞOL Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Suzan Sabancı DİNÇER ÜyeSerra SABANCI ÜyeSakıp Sabancı Holding A.Ş.(Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Üyeseçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi tarafından yerine getirilmesineoy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832388BIST