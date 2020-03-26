***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.03.2020 17:08
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan
Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine,
Nafiz Can PAKER Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Suzan Sabancı DİNÇER Üye
Serra SABANCI Üye
Sakıp Sabancı Holding A.Ş.
(Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Üye
Levent DEMİRAĞ Üye
Denetim Komitesi Üyeliklerine,
Mehmet Mete BAŞOL Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ahmet ERDEM Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,
Mehmet Mete BAŞOL Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Suzan Sabancı DİNÇER Üye
Serra SABANCI Üye
Sakıp Sabancı Holding A.Ş.
(Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Üye
seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi tarafından yerine getirilmesine
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832388
BIST