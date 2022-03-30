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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

30.03.2022 20:58
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine
Mehmet KAHYA - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Suzan Sabancı DİNÇER - Üye Serra SABANCI - Üye Sakıp Sabancı Holding A.Ş. - Üye (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Şerafettin KARAKIŞ - Üye
Denetim Komitesi Üyeliklerine
Ahmet ERDEM - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Hayri ÇULHACI - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine
Hayri ÇULHACI - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Suzan Sabancı DİNÇER - Üye Serra SABANCI - Üye Sakıp Sabancı Holding A.Ş. - Üye (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeliklerine
Ahmet ERDEM - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Hayri ÇULHACI - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Mehmet KAHYA - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi tarafından yerine getirilmesine
karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014243


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