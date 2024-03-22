***SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.03.2024 18:05
***SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Dilek Sabancı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261587
BIST
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18:059.112
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -29,20
|Açılış
|: 9.162
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|Önceki Kapanış
|: 9.141
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9.081
En Yüksek
9.223
18:0532,0504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0252
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
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32,2123
En Düşük
31,8778
18:0534,7076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,1684
|Açılış
|: 35,3500
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|Önceki Kapanış
|: 35,6000
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35,0445
En Düşük
34,5306
18:052.228,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -14,41
|Açılış
|: 2.228,56
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|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
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2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEKAG
|66,55
|110.677.669
|% 10,00
|
|GOLTS
|407,00
|539.419.610
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|173.392.076
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|54.599.931
|% 10,00
|
|BERA
|19,82
|686.121.670
|% 9,99
|
|ENSRI
|33,30
|195.237.838
|% -10,00
|
|KSTUR
|8.370,00
|22.100.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|945.553.762
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,51
|108.337.548
|% -9,94
|
|MAKIM
|52,70
|89.169.244
|% -9,91
|
|THYAO
|291,25
|13.055.341.874
|% 2,01
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|AKBNK
|45,82
|4.031.331.852
|% 1,73
|
|VESTL
|83,00
|3.876.284.838
|% -3,26
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,27
|1.003.255.188
|% -3,48
|
|EKGYO
|10,03
|1.481.207.104
|% -4,57
|
|PETKM
|22,94
|3.137.013.386
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0148
|32,0504
|% 0,08
|
|Euro
|34,6143
|34,7076
|% -0,48
|
|Sterlin
|41,1111
|41,3171
|% -0,52
|
|Frank
|36,3151
|36,4971
|% -0,16
|
|Riyal
|8,7029
|8,7466
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,66
|24,69
|% 0,66
|
|Platin
|895,78
|896,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|992,09
|995,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,47
|85,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,36
|2.162,75
|% 0,66
|