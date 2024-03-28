***SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.03.2024 09:00
***SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Serra Sabancı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263546
BIST
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10:288.941
En Düşük
|Değişim
|: 1,52%
|| 134,16
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
8.943
10:2832,3147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0639
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,3526
En Düşük
32,2253
10:2835,1299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0083
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,9352
10:282.279,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,37
|Açılış
|: 2.279,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.286,20
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler10:26
|AKENR
|11,55
|404.801.958
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.113.072
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|25.447.629
|% 9,99
|
|ODINE
|53,10
|12.481.633
|% 9,98
|
|SASA
|43,00
|1.107.831.126
|% 9,97
|
|OYAYO
|39,34
|725.862
|% -9,98
|
|VRGYO
|51,35
|122.399.639
|% -7,64
|
|BJKAS
|48,62
|26.228.244
|% -6,50
|
|DOBUR
|193,30
|6.379.432
|% -5,38
|
|GOZDE
|23,46
|79.433.093
|% -5,02
|
|THYAO
|285,50
|1.163.147.559
|% 0,97
|
|SASA
|43,00
|1.107.831.126
|% 9,97
|
|AGROT
|38,72
|1.064.032.060
|% -1,12
|
|GUBRF
|176,20
|1.022.642.892
|% 6,08
|
|HEKTS
|17,38
|701.286.875
|% 6,50
|
|ISCTR
|11,05
|665.154.873
|% 1,94
|
|HEKTS
|17,38
|701.286.875
|% 6,50
|
|ZOREN
|5,61
|212.215.890
|% 1,81
|
|AKENR
|11,55
|404.801.958
|% 10,00
|
|PETKM
|20,54
|553.482.747
|% 2,70
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3122
|32,3173
|% 0,21
|
|Euro
|35,0926
|35,1221
|% 0,00
|
|Sterlin
|40,9920
|41,1975
|% -0,21
|
|Frank
|35,8565
|36,0362
|% -0,28
|
|Riyal
|8,6696
|8,7131
|% 0,00
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,51
|24,54
|% 0,66
|
|Platin
|897,65
|898,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,50
|1.004,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.194,67
|2.194,97
|% 0,66
|