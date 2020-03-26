***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile normal şartlarda 16.04.2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 salgını ile mücadele amaçlı alınan önlemler doğrultusunda,planlanan tarihten daha sonraki bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir.Salgın ile ilgili gelişmeler takip edilmekte olup uygun şartların oluşmasını takiben belirlenecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihi ve gündemi duyurulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832502BIST