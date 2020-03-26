***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 20:14
***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile normal şartlarda 16.04.2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 salgını ile mücadele amaçlı alınan önlemler doğrultusunda,planlanan tarihten daha sonraki bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir.Salgın ile ilgili gelişmeler takip edilmekte olup uygun şartların oluşmasını takiben belirlenecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihi ve gündemi duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832502
BIST
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.464,56
|Açılış
|: 88.960
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|: 89.063
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88.481
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|: 333,76
|
339,07
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7462
|7,7850
|% 1,85
|
|Frank
|6,6215
|6,6614
|% 1,23
|
|Riyal
|1,6995
|1,7080
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.632
|13,44
|
|Altın Gr.
|335
|336
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,33
|26,33
|-1,06
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