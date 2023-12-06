***SAMAT* *BHH* *AGROT* *DIRIT* *DERIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
06.12.2023 09:16
***SAMAT******BHH******AGROT******DIRIT******DERIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AGROT, DERIM, DIRIT, SAMAT]
İlgili Fonlar [BHH]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222540
BIST
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12:388.019
En Düşük
|Değişim
|: -0,48%
|| -38,49
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
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8.014
En Yüksek
8.112
12:3828,9423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0604
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
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28,9451
En Düşük
28,8087
12:3831,2629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 31,2200
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|Önceki Kapanış
|: 31,3200
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En Düşük
31,1381
12:381.882,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
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|Açılış
|: 1.882,48
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|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
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1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler12:38
|CMBTN
|1.958,00
|64.763.871
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|295.985.828
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|120.546.780
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|85.539.752
|% 9,99
|
|MARKA
|37,90
|2.727.284
|% 9,98
|
|EUYO
|13,13
|13.164.783
|% -9,95
|
|LIDER
|149,10
|241.128.199
|% -8,97
|
|IHLGM
|1,86
|73.751.190
|% -8,82
|
|DAPGM
|32,70
|362.679.248
|% -8,40
|
|IZINV
|38,74
|5.804.021
|% -7,76
|
|ISCTR
|22,96
|3.525.390.405
|% 2,50
|
|THYAO
|257,00
|2.569.353.555
|% -0,77
|
|AKBNK
|37,30
|2.445.083.656
|% 2,02
|
|YKBNK
|20,56
|2.263.534.274
|% 1,38
|
|BINHO
|355,50
|2.049.310.958
|% 2,38
|
|ISCTR
|22,96
|3.525.390.405
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,47
|854.427.167
|% 1,22
|
|YKBNK
|20,56
|2.263.534.274
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,20
|123.529.341
|% -1,64
|
|AKBNK
|37,30
|2.445.083.656
|% 2,02
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9378
|28,9423
|% 0,21
|
|Euro
|31,2482
|31,2629
|% 0,16
|
|Sterlin
|36,3580
|36,5404
|% 0,27
|
|Frank
|32,9464
|33,1449
|% 0,25
|
|Riyal
|7,6962
|7,7348
|% 0,25
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|901,18
|903,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,02
|947,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,15
|77,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,10
|2.023,37
|% 0,66
|