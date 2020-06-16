***SAMAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar









***SAMAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSUYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler SAMATİlgili Şirket Ünvanı SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan PaylarMevcut Sermaye (TL) ı Kullanım Tutarı (TL) 18.300.000Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 100.183,561Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 18.06.2020Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 19.06.2020Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.Satılacak Payların Niteliği Kaydi PayBaşvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 FORM-C2YENİSON- SAMAT.pdfEK: 2 FORM-C2YENİSON- ING-SAMAT.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851419BIST