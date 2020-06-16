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***SAMAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar

16.06.2020 17:38
GÜNCEL HABERLER



***SAMAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )

Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSU
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler SAMAT
İlgili Şirket Ünvanı SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) ı Kullanım Tutarı (TL) 18.300.000

Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 100.183,561

Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 18.06.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 19.06.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 FORM-C2YENİSON- SAMAT.pdf
EK: 2 FORM-C2YENİSON- ING-SAMAT.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851419


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YYAPI 1,21 14.559.181 % 10,00  
SNPAM 7,92 7.335.530 % 10,00  
HUBVC 22,00 83.971.180 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5902 8,6332 % 0,19  
Frank 7,1639 7,2070 % 0,08  
Riyal 1,8188 1,8279 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.726 -0,09  
Altın Gr. 378 378 -0,04  
Cumhuriyet 2.461 2.476 -7,00  
Tam 2.526 2.545 -7,10  
Yarım 1.231 1.242 -3,50  
Çeyrek 617 622 -1,80  
Gümüş.Ons 17,39 17,42 0,03  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,02  
B. Petrol 41,37 41,37 1,65  
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