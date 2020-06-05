***SAMAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.06.2020 09:27
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SAMAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/06/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849341
BIST
10:44110.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 828,46
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.431
En Düşük
110.086
10:446,7678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7678
En Düşük
6,7351
10:447,6798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6972
En Düşük
7,6259
10:44372,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 372,01
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|158.360
|% 10,00
|
|AYCES
|31,40
|1.173.795
|% 9,94
|
|CRDFA
|3,88
|519.748
|% 9,92
|
|EGCEY
|1,11
|924.407
|% 9,90
|
|MNDRS
|2,80
|61.354.802
|% 9,80
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|TSGYO
|3,09
|1.823.112
|% -9,91
|
|GSDDE
|4,19
|1.400.782
|% -9,89
|
|EKIZ
|5,76
|261.377
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|8.949.100
|% -9,84
|
|THYAO
|12,78
|309.010.230
|% 1,51
|
|GARAN
|8,18
|179.168.717
|% 0,49
|
|ASELS
|31,96
|113.127.708
|% 0,88
|
|TUPRS
|88,45
|106.837.549
|% 2,20
|
|PETKM
|3,83
|105.871.960
|% -0,78
|
|CEMAS
|1,25
|44.621.431
|% 1,63
|
|IHLGM
|1,33
|43.957.544
|% -1,48
|
|EKGYO
|1,66
|52.097.635
|% 0,00
|
|KARSN
|1,92
|53.146.799
|% 1,59
|
|PETKM
|3,83
|105.871.960
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5460
|8,5889
|% 0,78
|
|Frank
|7,0421
|7,0845
|% 0,06
|
|Riyal
|1,7960
|1,8050
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.444
|-3,90
|
|Tam
|2.483
|2.515
|-4,00
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|-1,90
|
|Çeyrek
|606
|614
|-1,00
|