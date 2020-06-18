***SAMAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.06.2020 09:18
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.BE (Kaydi Pay, Miktar: 100.183,561 TL nominal, Aracı: PIT, Kapanış Tarihi : 19.06.2020) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851748
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:056,8548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0168
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8577
En Düşük
6,8330
18:057,7165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7263
En Düşük
7,6835
18:05380,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,39
|Açılış
|: 380,73
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,05
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|9,68
|2.013.381
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|226.977.800
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.363.163
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.229.561
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.831
|% 9,95
|
|DAGHL
|9,17
|8.959.264
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.870.623
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.781.425
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.980.300
|% -9,80
|
|KSTUR
|42,00
|51.852
|% -8,50
|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
|% 4,43
|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% -0,97
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|THYAO
|12,44
|468.540.478
|% -1,03
|
|IEYHO
|0,84
|388.508.561
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,35
|415.360.559
|% 5,47
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|197.568.759
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5759
|8,6189
|% 0,10
|
|Frank
|7,1909
|7,2342
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|1,00
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.491
|4,70
|
|Tam
|2.541
|2.556
|4,80
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,30
|
|Çeyrek
|621
|626
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,87
|0,01
|
|B. Petrol
|40,47
|40,47
|-0,24
|
Seans Raporu
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17:59SAMAT
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