***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.02.2020 10:01
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817112
BIST
12:15123.273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.137,26
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.333
En Düşük
122.125
12:155,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0053
|Açılış
|: 5,9860
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9733
12:156,6072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,6001
12:15299,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,37
|Açılış
|: 299,39
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,82
|351.270.310
|% 11,66
|
|TSGYO
|2,15
|29.820.002
|% 11,40
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|RYSAS
|10,70
|8.366.500
|% 9,86
|
|OSMEN
|8,00
|41.953
|% 9,29
|
|DOKTA
|75,30
|6.979.996
|% -14,96
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|MTRYO
|5,21
|1.563
|% -8,27
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|THYAO
|14,71
|1.016.162.288
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,57
|425.927.796
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,82
|351.270.310
|% 11,66
|
|ODAS
|2,25
|325.112.109
|% 3,21
|
|ASELS
|24,78
|233.482.775
|% 0,81
|
|TEKTU
|1,82
|351.270.310
|% 11,66
|
|ODAS
|2,25
|325.112.109
|% 3,21
|
|IHLAS
|0,92
|130.372.570
|% 2,22
|
|IHLGM
|1,23
|130.658.086
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,76
|163.761.543
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7853
|7,8244
|% 0,20
|
|Frank
|6,1463
|6,1833
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5912
|1,5992
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-0,25
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,39
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.975
|2.024
|-5,15
|
|Yarım
|954
|979
|-2,49
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,24
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,11
|55,11
|1,15
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