***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 16:00
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAMAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818072
BIST
16:16117.685
En Yüksek
|Değişim
|: -2,75%
|| -3.330,20
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:166,0203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:166,5972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:16304,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,59
|Açılış
|: 304,42
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,54
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|45.405.329
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,10
|7.975.677
|% 13,55
|
|IZFAS
|2,30
|1.603.155
|% 6,48
|
|ESCOM
|3,13
|1.134.754
|% 6,10
|
|ERSU
|4,13
|870.484
|% 5,90
|
|GYHOL
|24,82
|7.806.568
|% -15,00
|
|DOKTA
|46,30
|58.262.539
|% -14,97
|
|LINK
|28,40
|2.964.683
|% -14,71
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|FENER
|15,35
|133.799.061
|% -12,54
|
|THYAO
|13,95
|1.629.289.409
|% -3,59
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|PETKM
|3,91
|470.222.036
|% -4,87
|
|KRDMD
|2,78
|437.147.070
|% -5,12
|
|ASELS
|23,60
|420.790.744
|% -3,52
|
|IHLGM
|1,18
|310.129.393
|% -4,07
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|EKGYO
|1,62
|314.334.032
|% -3,57
|
|KRDMD
|2,78
|437.147.070
|% -5,12
|
|MNDRS
|1,50
|216.808.533
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7618
|7,8008
|% 0,43
|
|Frank
|6,1323
|6,1692
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5994
|1,6074
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,05
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.055
|4,16
|
|Yarım
|969
|994
|2,01
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|54,39
|54,39
|-0,06
|