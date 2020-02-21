***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 11:34
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820768
BIST
12:38115.622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -19,91
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.032
En Düşük
114.453
12:386,1098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,1070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
12:386,6108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,6070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
12:38320,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,15
|Açılış
|: 320,87
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,42
|12.188.228
|% 12,83
|
|MRDIN
|5,63
|68.188.577
|% 9,11
|
|TKNSA
|7,86
|72.416.793
|% 9,02
|
|HUBVC
|30,74
|40.292.691
|% 8,85
|
|MIPAZ
|3,13
|109.065.548
|% -12,08
|
|HATEK
|8,20
|7.078.086
|% -11,54
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|1.960
|% -9,26
|
|EKIZ
|0,97
|5.199
|% -7,62
|
|THYAO
|14,27
|565.913.687
|% -0,70
|
|ASELS
|28,54
|499.848.539
|% 0,63
|
|HALKB
|6,76
|233.314.790
|% -0,88
|
|KRDMD
|2,69
|212.044.272
|% -0,74
|
|ODAS
|2,07
|191.792.534
|% 0,98
|
|ODAS
|2,07
|191.792.534
|% 0,98
|
|CEMAS
|1,25
|114.492.075
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,52
|134.778.993
|% -0,65
|
|ADESE
|1,52
|120.806.620
|% 4,11
|
|KRDMD
|2,69
|212.044.272
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8699
|7,9093
|% 0,44
|
|Frank
|6,2000
|6,2374
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6232
|1,6313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|14,15
|
|Altın Gr.
|321
|321
|2,90
|
|Cumhuriyet
|2.125
|2.157
|27,00
|
|Tam
|2.116
|2.169
|28,47
|
|Yarım
|1.023
|1.049
|13,77
|
|Çeyrek
|513
|525
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,04
|
|B. Petrol
|58,51
|58,51
|-0,80
|