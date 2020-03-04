***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2020 16:11
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824185
BIST
16:19111.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 371,60
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
16:196,0920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0116
|Açılış
|: 6,1010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
16:196,7805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0454
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
16:19321,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,93
|Açılış
|: 321,81
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|19.267.307
|% 19,86
|
|OZBAL
|2,07
|14.243.546
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.501.952
|% 14,84
|
|YKGYO
|3,17
|30.762.673
|% 14,03
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|PKENT
|175,00
|53.703
|% -7,31
|
|SAMAT
|2,20
|7.003.292
|% -7,17
|
|IHYAY
|1,08
|63.616.611
|% -6,09
|
|AVGYO
|1,99
|124.789.556
|% -5,24
|
|ASELS
|29,78
|1.350.400.650
|% -2,30
|
|THYAO
|11,81
|862.526.215
|% -3,36
|
|KARSN
|1,92
|514.539.786
|% 1,05
|
|GARAN
|10,40
|500.713.338
|% 2,06
|
|HALKB
|6,34
|345.145.237
|% -2,31
|
|KARSN
|1,92
|514.539.786
|% 1,05
|
|ODAS
|2,10
|282.002.134
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,48
|191.937.052
|% -0,67
|
|YKBNK
|2,55
|291.612.431
|% -0,39
|
|ADESE
|1,51
|161.944.918
|% -3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7918
|7,8308
|% -0,01
|
|Frank
|6,3481
|6,3863
|% -0,19
|
|Riyal
|1,6206
|1,6288
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|6,62
|
|Altın Gr.
|322
|322
|0,93
|
|Cumhuriyet
|2.139
|2.171
|38,00
|
|Tam
|2.124
|2.177
|34,12
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|16,50
|
|Çeyrek
|515
|527
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|52,66
|52,66
|0,80
|