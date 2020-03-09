***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 15:28
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825418
BIST
15:45104.178
En Yüksek
|Değişim
|: -4,95%
|| -5.422,67
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.046
15:456,1007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
15:456,9769
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0926
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
15:45329,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,14
|Açılış
|: 329,86
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|SAFKR
|4,09
|2.178.796
|% 2,25
|
|SUMAS
|9,67
|41.428
|% 1,79
|
|FORMT
|2,17
|6.252
|% 0,93
|
|QNBFL
|152,70
|3.808.818
|% 0,79
|
|HUBVC
|23,72
|10.117.851
|% -9,88
|
|PAPIL
|8,89
|5.562.585
|% -8,73
|
|DERAS
|3,09
|4.144.278
|% -8,31
|
|KFEIN
|12,52
|10.425.123
|% -7,94
|
|SMART
|7,88
|8.654.411
|% -7,94
|
|NATEN
|18,24
|24.364.571
|% -6,46
|
|HUBVC
|23,72
|10.117.851
|% -9,88
|
|YKSLN
|7,83
|6.872.607
|% -6,79
|
|ARDYZ
|15,00
|6.523.678
|% -2,85
|
|PAPIL
|8,89
|5.562.585
|% -8,73
|
|YKSLN
|7,83
|6.872.607
|% -6,79
|
|PAPIL
|8,89
|5.562.585
|% -8,73
|
|ARDYZ
|15,00
|6.523.678
|% -2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9882
|8,0283
|% 0,99
|
|Frank
|6,5598
|6,5993
|% 1,57
|
|Riyal
|1,6236
|1,6318
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|2,45
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.188
|2.221
|20,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|12,16
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|5,88
|
|Çeyrek
|526
|537
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,87
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,08
|
|B. Petrol
|34,94
|34,94
|-10,33
|