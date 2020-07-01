***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2020 10:16
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAMAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853675
BIST
13:57115.695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -829,33
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:576,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8573
En Düşük
6,8445
13:577,6788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0192
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6744
13:57392,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,35
|Açılış
|: 392,82
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.266.129
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|112.098.998
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.582.916
|% 9,97
|
|VKGYO
|2,98
|208.082.724
|% 9,96
|
|TRGYO
|3,66
|76.803.437
|% 9,91
|
|EGCYO
|1,27
|560.918
|% -6,62
|
|MERIT
|23,52
|19.576
|% -5,92
|
|GLRYH
|13,38
|9.317.771
|% -5,04
|
|RTALB
|33,24
|32.173.374
|% -4,97
|
|EKIZ
|9,75
|578.911
|% -4,79
|
|KRDMD
|3,23
|1.328.692.406
|% -0,62
|
|ASELS
|32,84
|985.012.804
|% 1,11
|
|THYAO
|12,28
|783.238.747
|% -1,92
|
|GARAN
|8,34
|762.405.275
|% -1,42
|
|ODAS
|2,58
|724.153.414
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,23
|1.328.692.406
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|684.728.531
|% -1,46
|
|ODAS
|2,58
|724.153.414
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,51
|324.372.436
|% 4,14
|
|DOHOL
|2,19
|415.777.035
|% 4,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4802
|8,5227
|% 0,07
|
|Frank
|7,2079
|7,2513
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|1,05
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.562
|5,30
|
|Tam
|2.617
|2.629
|5,50
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|2,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,02
|
|B. Petrol
|42,23
|42,23
|0,96
|