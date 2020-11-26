***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2020 11:41
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890116
BIST
11:421.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:427,9099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0423
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8983
11:429,4369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0447
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:42462,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 461,82
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:40
|LOGO
|108,90
|61.263.559
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|EGPRO
|26,64
|48.483.500
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|TKNSA
|10,03
|27.855.497
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|KRDMD
|5,11
|868.135.597
|% -1,73
|
|THYAO
|12,13
|827.617.417
|% 1,17
|
|GARAN
|9,13
|549.382.709
|% 0,66
|
|ODAS
|3,70
|401.322.228
|% 1,65
|
|PGSUS
|63,30
|393.501.487
|% 3,43
|
|KRDMD
|5,11
|868.135.597
|% -1,73
|
|TSKB
|2,66
|298.130.628
|% -1,85
|
|ODAS
|3,70
|401.322.228
|% 1,65
|
|HLGYO
|3,37
|333.786.483
|% 7,32
|
|YKBNK
|3,02
|227.813.850
|% 0,33
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9052
|7,9072
|% -0,57
|
|Euro
|9,4326
|9,4416
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,5438
|10,5966
|% -0,71
|
|Frank
|8,6786
|8,7309
|% -0,52
|
|Riyal
|2,1041
|2,1146
|% -0,48
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|8,82
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,44
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|47,65
|47,65
|-0,88
|