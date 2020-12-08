***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2020 13:42
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892064
BIST
15:451.343
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 13,30
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
15:457,8352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
15:459,4971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0379
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
15:45468,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,83
|Açılış
|: 468,93
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler15:45
|SELEC
|18,16
|275.831.666
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.910.538
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.001.429
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.993.671
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|126.405.498
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,65
|20.889.774
|% -9,63
|
|BANVT
|37,28
|9.788.539
|% -7,68
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IDEAS
|11,57
|2.706.440
|% -6,16
|
|IZMDC
|17,03
|25.132.681
|% -6,02
|
|PETKM
|4,99
|3.728.390.464
|% -2,16
|
|SISE
|7,08
|1.730.142.996
|% 3,36
|
|KRDMD
|5,30
|1.634.902.128
|% 4,13
|
|SASA
|21,70
|1.398.650.670
|% 5,44
|
|DOHOL
|3,00
|1.234.670.895
|% 2,39
|
|PETKM
|4,99
|3.728.390.464
|% -2,16
|
|DOHOL
|3,00
|1.234.670.895
|% 2,39
|
|TSKB
|1,85
|583.281.200
|% 2,21
|
|KRDMD
|5,30
|1.634.902.128
|% 4,13
|
|SISE
|7,08
|1.730.142.996
|% 3,36
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8328
|7,8352
|% 0,33
|
|Euro
|9,4914
|9,4971
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,3830
|10,4350
|% -0,34
|
|Frank
|8,7626
|8,8154
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0795
|2,0899
|% 0,18
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-0,31
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|36,00
|
|Tam
|3.090
|3.168
|32,91
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|15,92
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,65
|48,65
|-0,14
|
Seans Raporu
15:45
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-
15:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 78 artarak (% 1.07 ) 1, 209
-
15:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRVGD, SNKRN, SELEC, SILVR, UMPAS, BSOKE, SNPAM, SEKFK, DOBUR, ROYAL
-
15:55
SELEC, KRVGD, BSOKE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:55
IZFAS, IDEAS, ALCAR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:55
Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 92 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 85 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 22 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem