***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2021 10:27
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914426
BIST
11:481.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
11:487,3342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0382
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3516
En Düşük
7,2702
11:488,8078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0174
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8387
En Düşük
8,7606
11:48404,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 404,21
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
407,35
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler11:48
|ROYAL
|4,07
|614.725
|% 10,00
|
|SUMAS
|79,20
|197.921
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|64.517.784
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|1.481.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|446.326
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|956.654
|% -10,00
|
|OSMEN
|36,66
|91.100
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,28
|72.586
|% -8,57
|
|EKIZ
|7,33
|72.259
|% -8,38
|
|TACTR
|25,10
|27.861
|% -7,04
|
|THYAO
|14,91
|2.918.114.743
|% 8,04
|
|PGSUS
|93,10
|712.659.944
|% 5,20
|
|KRDMD
|7,03
|625.939.828
|% 1,88
|
|KOZAL
|130,80
|615.182.943
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,36
|606.165.406
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,36
|606.165.406
|% 0,43
|
|THYAO
|14,91
|2.918.114.743
|% 8,04
|
|SKBNK
|1,38
|190.707.774
|% -1,43
|
|KRDMD
|7,03
|625.939.828
|% 1,88
|
|PETKM
|5,41
|480.245.955
|% 0,56
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3287
|7,3342
|% 0,52
|
|Euro
|8,8008
|8,8078
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,1094
|10,1601
|% -0,13
|
|Frank
|7,9185
|7,9662
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9397
|1,9494
|% 0,04
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-3,40
|
|Altın Gr.
|404
|405
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,95
|62,95
|-0,74
|
Seans Raporu
11:48
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