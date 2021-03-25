***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2021 15:44
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920462
BIST
15:421.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -13,47
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
15:427,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0636
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
15:429,4694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0845
|Açılış
|: 9,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
15:42443,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,07
|Açılış
|: 443,87
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler15:42
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|52.518.740
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.421.122
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,05
|2.547.598.181
|% -2,08
|
|SASA
|48,02
|1.420.402.590
|% 1,52
|
|KOZAL
|121,00
|796.918.740
|% 1,85
|
|THYAO
|12,75
|696.564.383
|% -2,00
|
|TUPRS
|94,90
|689.919.276
|% 3,04
|
|GARAN
|7,05
|2.547.598.181
|% -2,08
|
|TSKB
|1,40
|221.373.333
|% -4,11
|
|SKBNK
|1,19
|173.285.696
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|257.911.340
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,19
|293.681.989
|% -1,79
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9812
|7,9846
|% 0,80
|
|Euro
|9,4495
|9,4694
|% 0,90
|
|Sterlin
|10,9162
|10,9709
|% 0,99
|
|Frank
|8,4990
|8,5502
|% 0,79
|
|Riyal
|2,1238
|2,1344
|% 0,83
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-7,18
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.973
|13,00
|
|Tam
|2.920
|2.996
|15,64
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|7,57
|
|Çeyrek
|708
|725
|3,78
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-1,79
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:55AVTUR
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 292, 091 adet işlem
-
15:53TSKB
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 563, 087 adet işlem
-
15:52SANKO
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 11.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 532, 573 adet işlem
-
15:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, EREGL, HALKB
-
15:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 16 kaybederek (% -0.59 ) 1, 212