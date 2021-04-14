***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2021 15:05
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927926
BIST
16:191.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 20,34
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
16:198,1083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 8,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
16:199,7063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0092
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
16:19451,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,63
|Açılış
|: 451,27
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler16:17
|DITAS
|14,66
|3.244.595
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.639.285
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|674.470.868
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.438.052
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|140.686.681
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|113.065.697
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|77.858.899
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.589.807
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.967.800
|% -9,98
|
|GARAN
|6,90
|1.165.648.298
|% 2,99
|
|EREGL
|17,25
|1.062.945.700
|% 0,94
|
|SASA
|46,54
|674.470.868
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,34
|555.035.848
|% -0,41
|
|SISE
|7,33
|505.852.557
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,12
|430.051.018
|% 1,92
|
|GARAN
|6,90
|1.165.648.298
|% 2,99
|
|EKGYO
|1,88
|279.685.096
|% 5,03
|
|DOHOL
|3,21
|431.520.044
|% 3,55
|
|IHLAS
|0,66
|84.712.296
|% 3,13
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-8,00
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.051
|-24,00
|
|Tam
|2.983
|3.061
|-32,99
|
|Yarım
|1.442
|1.481
|-15,95
|
|Çeyrek
|723
|740
|-7,98
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|1,33
|
Seans Raporu
16:17
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16:31BOSSA
Yüzde 5.92 oranında artışla 26.82 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 125 adet işlem
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16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 92 artarak (% 1.61 ) 1, 445
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16:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, EKGYO
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16:30XU100
Endeks 1, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 12, 912.00 milyon TL de
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16:30MRGYO
Yüzde 5.47 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 154, 850 adet işlem