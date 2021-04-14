***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2021 15:24
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927980
BIST
15:091.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 19,50
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
15:098,1098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 8,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
15:099,7001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0030
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
15:09453,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,00
|Açılış
|: 453,91
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler15:09
|DITAS
|14,66
|3.194.472
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|22.922.101
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.420.561
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|671.634.535
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|125.755.972
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.736.014
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|76.771.552
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.549.045
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.793.771
|% -9,98
|
|GARAN
|6,90
|1.060.901.177
|% 2,99
|
|EREGL
|17,10
|917.154.415
|% 0,06
|
|SASA
|46,54
|671.634.535
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,32
|502.422.704
|% -0,68
|
|SISE
|7,33
|416.296.677
|% 2,09
|
|GARAN
|6,90
|1.060.901.177
|% 2,99
|
|DOHOL
|3,23
|410.413.945
|% 4,19
|
|IHLAS
|0,66
|82.794.105
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,12
|262.690.572
|% 1,92
|
|TSKB
|1,31
|141.433.686
|% 1,55
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1038
|8,1098
|% 0,05
|
|Euro
|9,6950
|9,7001
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,0961
|11,1518
|% -0,16
|
|Frank
|8,7334
|8,7860
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1502
|2,1609
|% -0,23
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-0,23
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.986
|3.062
|-32,09
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|-15,52
|
|Çeyrek
|724
|740
|-7,76
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,41
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,77
|64,77
|1,10
|
Seans Raporu
15:09
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15:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, DOHOL, GUBRF
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