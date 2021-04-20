***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 11:03
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAMAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929545
BIST
10:561.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,04
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.360
10:568,1108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0225
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:569,7924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0534
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:56461,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,54
|Açılış
|: 461,08
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:56
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|23.331.525
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|13.660.923
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|EPLAS
|26,98
|289.522
|% 5,80
|
|EDIP
|1,99
|1.205.344
|% -9,95
|
|LUKSK
|53,85
|3.015.202
|% -9,95
|
|PEKGY
|1,46
|34.187.539
|% -9,88
|
|ANELE
|4,95
|30.970.472
|% -9,84
|
|SEKFK
|6,36
|3.123.182
|% -9,14
|
|GARAN
|7,10
|564.828.854
|% 1,43
|
|PETKM
|6,50
|304.202.814
|% -1,66
|
|EREGL
|18,10
|285.420.307
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,27
|200.169.222
|% -0,14
|
|SISE
|7,22
|172.857.043
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,84
|148.859.301
|% -1,08
|
|GARAN
|7,10
|564.828.854
|% 1,43
|
|TSKB
|1,26
|96.297.091
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,11
|98.404.695
|% 1,44
|
|PETKM
|6,50
|304.202.814
|% -1,66
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1053
|8,1108
|% 0,28
|
|Euro
|9,7828
|9,7924
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,2882
|11,3448
|% 0,12
|
|Frank
|8,8142
|8,8673
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1504
|2,1612
|% 0,04
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|0,23
|
|Altın Gr.
|461
|462
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|0,06
|
|B. Petrol
|67,87
|67,87
|0,82
|
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