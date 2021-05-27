***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2021 13:14
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938366
BIST
14:291.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,83
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.420
14:298,4401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0158
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
14:2910,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0034
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
14:29514,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,29
|Açılış
|: 514,43
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
513,77
BIST En Aktif Hisseler14:28
|YAYLA
|3,19
|23.873.800
|% 10,00
|
|KAPLM
|22,32
|4.454.841
|% 9,95
|
|TUCLK
|10,72
|64.207.720
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.115.596
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|28.694.087
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|28.005.195
|% -9,88
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|ISGSY
|12,93
|41.842.531
|% -5,21
|
|THYAO
|13,42
|1.033.810.879
|% 2,84
|
|GARAN
|8,11
|537.797.574
|% -0,25
|
|CANTE
|8,29
|436.187.330
|% -0,36
|
|TRILC
|48,66
|353.189.597
|% 1,16
|
|TUPRS
|98,90
|333.916.348
|% -0,30
|
|YKBNK
|2,16
|298.970.543
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|191.300.133
|% -0,53
|
|THYAO
|13,42
|1.033.810.879
|% 2,84
|
|GARAN
|8,11
|537.797.574
|% -0,25
|
|GWIND
|4,28
|254.597.047
|% 4,65
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4397
|8,4413
|% -0,17
|
|Euro
|10,3167
|10,3231
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9392
|11,9991
|% 0,29
|
|Frank
|9,3691
|9,4256
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2452
|2,2565
|% -0,12
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-1,22
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.405
|3.457
|-13,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,44
|
|Yarım
|1.637
|1.680
|-6,98
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,50
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,20
|68,20
|-0,53
|