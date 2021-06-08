***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2021 12:36
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAMAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940993
BIST
13:521.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,25
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.443
13:528,6001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0125
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
13:5210,4827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0221
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
13:52524,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,71
|Açılış
|: 524,23
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler13:52
|ATATP
|31,94
|9.901.911
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.650.244
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.843.826
|% 9,94
|
|RODRG
|18,80
|3.767.650
|% 9,88
|
|UFUK
|15,84
|119.465
|% 9,24
|
|YAYLA
|3,81
|12.452.225
|% -9,93
|
|MMCAS
|6,82
|328.099
|% -7,84
|
|MERIT
|202,00
|747.225
|% -7,76
|
|METUR
|20,90
|15.755.632
|% -7,11
|
|NTHOL
|5,10
|107.769.071
|% -7,10
|
|KOZAL
|127,30
|620.505.860
|% 1,60
|
|GARAN
|8,27
|583.198.795
|% -0,24
|
|THYAO
|14,29
|567.986.384
|% 0,07
|
|SASA
|34,52
|407.098.323
|% 2,19
|
|SISE
|8,20
|359.843.595
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,24
|247.435.212
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|583.198.795
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,99
|103.619.221
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,19
|52.996.954
|% 0,00
|
|SISE
|8,20
|359.843.595
|% 0,12
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5973
|8,6001
|% -0,15
|
|Euro
|10,4777
|10,4827
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,1209
|12,1817
|% -0,43
|
|Frank
|9,5540
|9,6115
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2862
|2,2976
|% -0,15
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-4,77
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|3.466
|3.519
|1,00
|
|Tam
|3.449
|3.536
|-3,56
|
|Yarım
|1.667
|1.710
|-1,73
|
|Çeyrek
|836
|855
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,95
|70,95
|-0,52
|