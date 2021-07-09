***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2021 11:55
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAMAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949942
BIST
12:271.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
12:278,6881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0046
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
12:2710,2951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0211
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
12:27504,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 504,05
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler12:27
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,28
|36.994.930
|% 5,99
|
|SANFM
|20,72
|6.417.736
|% 5,93
|
|AVGYO
|3,18
|18.225.726
|% 5,65
|
|SILVR
|5,91
|24.110.918
|% 4,79
|
|FADE
|17,47
|4.071.855
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.046.218
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|117.387.898
|% -9,84
|
|KATMR
|2,87
|32.677.122
|% -7,72
|
|IDEAS
|56,05
|5.430.919
|% -6,89
|
|KRDMD
|7,20
|394.523.271
|% 1,69
|
|THYAO
|13,69
|358.471.198
|% 0,22
|
|GARAN
|8,52
|334.212.403
|% -0,47
|
|EREGL
|17,96
|297.192.622
|% 2,28
|
|PETKM
|5,42
|238.586.976
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,10
|117.387.898
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|143.553.790
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,26
|132.382.109
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,20
|394.523.271
|% 1,69
|
|PETKM
|5,42
|238.586.976
|% 1,50
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6845
|8,6881
|% -0,05
|
|Euro
|10,2885
|10,2951
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,9309
|11,9907
|% -0,22
|
|Frank
|9,4462
|9,5031
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3081
|2,3197
|% -0,16
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|1,78
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|-11,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,64
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,18
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,08
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,01
|
|B. Petrol
|74,76
|74,76
|0,64
|