***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2021 10:03
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAMAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951029
BIST
10:251.359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 11,78
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.359
En Düşük
1.349
10:258,6234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6383
En Düşük
8,6062
10:2510,1743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0101
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,1957
En Düşük
10,1397
10:25502,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,38
|Açılış
|: 502,35
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
503,92
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler10:24
|UTPYA
|20,50
|50.635
|% 9,39
|
|IDEAS
|51,60
|3.162.117
|% 9,18
|
|IHYAY
|0,74
|3.328.891
|% 7,25
|
|FADE
|15,11
|42.341.882
|% 6,71
|
|EDIP
|3,70
|19.122.195
|% 6,63
|
|MMCAS
|5,87
|84.816
|% -7,99
|
|EKIZ
|7,03
|116.740
|% -5,00
|
|CASA
|127,00
|18.415
|% -4,58
|
|BANVT
|60,40
|297.950
|% -4,43
|
|BASCM
|11,40
|17.875
|% -4,20
|
|GARAN
|8,51
|195.785.975
|% 0,71
|
|SASA
|28,38
|84.936.324
|% 0,14
|
|THYAO
|13,20
|78.082.257
|% 0,76
|
|KRDMD
|7,17
|51.623.348
|% 1,13
|
|KOZAL
|105,80
|48.438.149
|% -0,19
|
|GARAN
|8,51
|195.785.975
|% 0,71
|
|PEKGY
|1,00
|19.621.603
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|25.816.010
|% 0,44
|
|TSKB
|1,23
|11.059.662
|% 1,65
|
|IHLAS
|0,57
|4.622.364
|% 3,64
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6195
|8,6228
|% 0,04
|
|Euro
|10,1674
|10,1760
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9035
|11,9632
|% 0,28
|
|Frank
|9,3559
|9,4123
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% 0,09
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|4,55
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,70
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,03
|
|B. Petrol
|76,53
|76,53
|0,04
|
Seans Raporu
10:24
daha fazla
-
10:36FADE
Yüzde 7.77 oranında artışla 15.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 110, 790 adet işlem
-
10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 66 artarak (% 0.80 ) 1, 470
-
10:35XU100
Endeks 1, 357 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 1, 134.00 milyon TL de
-
10:35FADE
Yüzde 6.92 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 960, 326 adet işlem
-
10:34BLCYT
Yüzde 4.54 oranında artışla 17.50 lira fiyatla işlem gören hissede 328, 343 adet işlem