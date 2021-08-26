***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2021 12:07
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960530
BIST
12:301.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
12:308,3687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
12:309,8690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
12:30480,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,39
|Açılış
|: 480,38
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler12:30
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.499.440
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|DARDL
|3,19
|26.041.465
|% 8,14
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|AGYO
|3,69
|8.421.767
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.642.317
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|474.632.824
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,21
|287.297.791
|% -7,51
|
|MRGYO
|1,15
|297.289.925
|% -5,74
|
|THYAO
|12,77
|715.933.247
|% 2,16
|
|GARAN
|9,51
|477.312.844
|% -0,21
|
|GESAN
|24,62
|474.632.824
|% -9,95
|
|MRGYO
|1,15
|297.289.925
|% -5,74
|
|BRLSM
|11,21
|287.297.791
|% -7,51
|
|MRGYO
|1,15
|297.289.925
|% -5,74
|
|ODAS
|1,48
|137.797.696
|% 0,68
|
|THYAO
|12,77
|715.933.247
|% 2,16
|
|YKBNK
|2,55
|129.105.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,51
|477.312.844
|% -0,21
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3662
|8,3687
|% -0,03
|
|Euro
|9,8622
|9,8690
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,4659
|11,5234
|% -0,14
|
|Frank
|9,1005
|9,1554
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2255
|2,2366
|% 0,05
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-5,27
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|-14,00
|
|Tam
|3.173
|3.253
|-15,16
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|-7,33
|
|Çeyrek
|769
|787
|-3,66
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,72
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,59
|70,59
|-0,69
|