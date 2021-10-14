***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2021 13:04
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970661
BIST
14:311.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
14:319,1609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0833
|Açılış
|: 9,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
14:3110,6591
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1155
|Açılış
|: 10,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
14:31529,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 6,37
|Açılış
|: 529,93
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler14:31
|LUKSK
|54,45
|3.331.360
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,88
|5.856.509
|% 7,84
|
|MAALT
|182,30
|32.279.160
|% 6,73
|
|DITAS
|17,18
|30.118.666
|% 6,18
|
|KZBGY
|30,58
|84.708.488
|% 5,89
|
|BAYRK
|9,90
|15.116.688
|% -10,00
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|18,05
|100.081.681
|% -6,48
|
|DOBUR
|32,30
|2.692.692
|% -5,44
|
|GRNYO
|2,33
|1.299.733
|% -4,90
|
|ASELS
|16,51
|783.459.242
|% 1,29
|
|GARAN
|9,32
|721.985.017
|% -0,64
|
|FROTO
|170,20
|714.821.146
|% -4,17
|
|THYAO
|14,36
|562.616.153
|% 0,70
|
|TUPRS
|124,60
|534.802.488
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,38
|254.407.458
|% -0,42
|
|ODAS
|1,43
|123.745.369
|% -3,38
|
|GARAN
|9,32
|721.985.017
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,83
|136.199.433
|% 0,55
|
|KRDMD
|6,76
|373.719.507
|% 0,30
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1588
|9,1609
|% 0,92
|
|Euro
|10,6531
|10,6591
|% 1,10
|
|Sterlin
|12,5307
|12,5935
|% 1,31
|
|Frank
|9,9134
|9,9731
|% 1,26
|
|Riyal
|2,4338
|2,4461
|% 0,82
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|5,25
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,48
|
|Cumhuriyet
|3.510
|3.563
|58,00
|
|Tam
|3.487
|3.574
|54,40
|
|Yarım
|1.685
|1.729
|26,31
|
|Çeyrek
|845
|865
|13,16
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,13
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,99
|