***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.02.2022 14:30
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000595
BIST
10:482.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,67
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.046
10:4813,5490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0079
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6350
|
13,5799
En Düşük
13,5153
10:4815,5109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0295
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,5330
En Düşük
15,4470
10:48798,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 798,12
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
796,49
BIST En Aktif Hisseler10:46
|PKENT
|594,40
|4.836.633
|% 9,99
|
|DESA
|11,79
|3.843.823
|% 9,98
|
|KLKIM
|18,18
|18.218.633
|% 9,98
|
|ETYAT
|4,30
|1.975.983
|% 9,97
|
|OYLUM
|4,42
|3.631.596
|% 9,95
|
|ORCAY
|33,84
|154.903.945
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,83
|2.581.205
|% -3,74
|
|MARKA
|4,28
|981.186
|% -3,17
|
|KUYAS
|6,13
|7.899.986
|% -3,16
|
|ULAS
|3,48
|1.075.273
|% -3,06
|
|THYAO
|29,84
|558.843.555
|% 0,00
|
|EREGL
|29,68
|394.072.526
|% 0,27
|
|KRDMD
|12,06
|356.960.518
|% -0,17
|
|YKBNK
|4,13
|349.255.138
|% 0,49
|
|SISE
|14,28
|294.913.341
|% 0,14
|
|YKBNK
|4,13
|349.255.138
|% 0,49
|
|ARDYZ
|6,95
|277.223.390
|% -1,00
|
|MOBTL
|1,93
|78.212.161
|% 4,32
|
|EKGYO
|2,36
|83.549.562
|% 0,85
|
|KRDMD
|12,06
|356.960.518
|% -0,17
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5395
|13,5451
|% 0,03
|
|Euro
|15,4878
|15,5038
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,2606
|18,3522
|% -0,07
|
|Frank
|14,5844
|14,6723
|% -0,06
|
|Riyal
|3,5942
|3,6122
|% -0,12
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|1,81
|
|Altın Gr.
|798
|798
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|5.304
|5.384
|-3,00
|
|Tam
|5.281
|5.413
|-5,60
|
|Yarım
|2.552
|2.618
|-2,71
|
|Çeyrek
|1.280
|1.309
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,17
|10,18
|0,04
|
|B. Petrol
|91,40
|91,40
|-0,15
|