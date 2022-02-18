***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2022 10:56
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002707
BIST
12:292.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,93
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.014
12:2913,6330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0512
|Açılış
|: 13,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6351
En Düşük
13,5136
12:2915,5038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0466
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
12:29829,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,53
|Açılış
|: 829,73
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,55
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler12:26
|ISBTR
|66.622,70
|1.132.586
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.139.238
|% 9,97
|
|SERVE
|21,58
|243.207
|% 9,82
|
|KRSTL
|5,70
|2.501.719
|% 9,62
|
|BASCM
|4,73
|23.650
|% 8,24
|
|CEOEM
|17,01
|22.519.165
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.133.617
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.262.038
|% -9,99
|
|KAPLM
|41,28
|1.473.944
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|32.611.777
|% -9,77
|
|THYAO
|29,20
|1.631.950.975
|% 1,60
|
|KRDMD
|11,60
|478.314.044
|% 0,78
|
|EREGL
|28,08
|349.863.416
|% 0,14
|
|TUPRS
|192,10
|305.294.982
|% 0,58
|
|SISE
|13,12
|242.428.904
|% 0,31
|
|YKBNK
|4,00
|237.336.364
|% 0,25
|
|THYAO
|29,20
|1.631.950.975
|% 1,60
|
|KRDMD
|11,60
|478.314.044
|% 0,78
|
|ODAS
|1,30
|52.367.950
|% 0,78
|
|CEMAS
|1,15
|35.526.530
|% 0,00
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6225
|13,6367
|% 0,40
|
|Euro
|15,4914
|15,5025
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,5131
|18,6060
|% 0,40
|
|Frank
|14,7425
|14,8314
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6214
|3,6396
|% 0,36
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-5,37
|
|Altın Gr.
|830
|830
|0,60
|
|Cumhuriyet
|5.504
|5.587
|7,00
|
|Tam
|5.478
|5.615
|8,21
|
|Yarım
|2.648
|2.716
|3,97
|
|Çeyrek
|1.328
|1.358
|1,99
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,93
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|0,09
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|-1,32
|