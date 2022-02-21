***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2022 10:56
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003083
BIST
13:402.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 12,06
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.044
13:4013,6413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0065
|Açılış
|: 13,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
13:4015,4992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0340
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
13:40831,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,79
|Açılış
|: 831,68
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler13:40
|DERHL
|5,72
|19.863.887
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|295.193.742
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|23.298.171
|% 9,95
|
|LKMNH
|14,62
|31.138.161
|% 9,92
|
|PNLSN
|12,17
|267.194.051
|% 8,47
|
|CEOEM
|15,31
|16.724.978
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.001.018
|% -9,99
|
|UZERB
|55,10
|1.860.523
|% -9,97
|
|KAPLM
|45,24
|1.331.368
|% -9,97
|
|ATSYH
|14,40
|221.774
|% -9,15
|
|THYAO
|29,52
|2.453.552.499
|% 0,41
|
|KRDMD
|11,76
|633.892.646
|% 0,17
|
|YKBNK
|4,06
|535.519.035
|% 0,74
|
|GARAN
|11,85
|524.095.013
|% 0,08
|
|FROTO
|272,80
|469.454.551
|% 2,98
|
|YKBNK
|4,06
|535.519.035
|% 0,74
|
|ODAS
|1,35
|134.319.398
|% -0,74
|
|THYAO
|29,52
|2.453.552.499
|% 0,41
|
|KRDMD
|11,76
|633.892.646
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,32
|106.355.745
|% -0,43
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6285
|13,6413
|% -0,05
|
|Euro
|15,4894
|15,4992
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,5351
|18,6281
|% 0,18
|
|Frank
|14,8104
|14,8996
|% 0,38
|
|Riyal
|3,6235
|3,6416
|% -0,08
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|0,70
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|5.530
|5.613
|-10,00
|
|Tam
|5.505
|5.643
|-9,48
|
|Yarım
|2.661
|2.729
|-4,58
|
|Çeyrek
|1.335
|1.365
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,81
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|-0,06
|
|B. Petrol
|91,11
|91,11
|-0,28
|