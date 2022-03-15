***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2022 11:21
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010506
BIST
11:452.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -10,18
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
11:4514,8137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0338
|Açılış
|: 14,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,7660
11:4516,3242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1359
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
16,1706
11:45919,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -8,07
|Açılış
|: 919,85
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler11:44
|TSPOR
|5,70
|288.699.953
|% 9,40
|
|AYEN
|9,92
|37.200.525
|% 9,25
|
|HLGYO
|1,86
|62.662.770
|% 8,14
|
|FENER
|28,36
|84.655.578
|% 7,34
|
|MEPET
|2,71
|13.889.536
|% 6,69
|
|GRSEL
|9,02
|234.775.172
|% -8,61
|
|KRSTL
|5,81
|427.912
|% -6,14
|
|EUYO
|2,97
|841.477
|% -5,71
|
|PEKGY
|0,99
|10.651.138
|% -4,81
|
|KRVGD
|9,52
|32.899.893
|% -3,55
|
|KRDMD
|15,01
|996.148.286
|% 1,56
|
|GARAN
|11,85
|791.432.415
|% -0,08
|
|EREGL
|34,58
|742.520.838
|% 0,52
|
|THYAO
|26,44
|721.287.976
|% -0,68
|
|FROTO
|269,60
|659.571.517
|% 0,52
|
|KARSN
|4,14
|421.297.134
|% 6,43
|
|YKBNK
|3,76
|303.550.189
|% 0,27
|
|DOHOL
|3,35
|253.106.409
|% 0,60
|
|ODAS
|1,56
|106.599.461
|% 1,30
|
|KRDMD
|15,01
|996.148.286
|% 1,56
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8097
|14,8147
|% 0,24
|
|Euro
|16,3034
|16,3206
|% 0,82
|
|Sterlin
|19,2085
|19,3049
|% 0,18
|
|Frank
|15,6951
|15,7897
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9314
|3,9511
|% 0,01
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-16,83
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-7,61
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|-6,12
|
Seans Raporu
11:44
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866