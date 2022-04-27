***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 15:02
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024225
BIST
15:072.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,99
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
15:0714,8301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0315
|Açılış
|: 14,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8301
En Düşük
14,7775
15:0715,6967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0499
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6766
15:07906,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 906,55
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler15:02
|UFUK
|25,96
|1.449.632
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.666.178
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.890.774
|% 9,96
|
|OTTO
|37,26
|1.787.976
|% 9,91
|
|BAKAB
|23,14
|24.626.660
|% 9,46
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.062.206
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|67.382.931
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,26
|59.353.620
|% -7,28
|
|UTPYA
|12,05
|645.486
|% -5,34
|
|THYAO
|39,26
|2.804.628.762
|% 0,41
|
|KRDMD
|14,95
|1.722.069.194
|% 2,05
|
|EREGL
|33,52
|1.385.148.621
|% 1,33
|
|SISE
|17,49
|1.264.338.171
|% -0,68
|
|YKBNK
|4,92
|1.172.837.533
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,60
|731.018.790
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|1.172.837.533
|% -0,40
|
|ODAS
|2,39
|388.467.120
|% 0,84
|
|KRDMD
|14,95
|1.722.069.194
|% 2,05
|
|TSKB
|1,82
|195.581.270
|% -4,71
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8204
|14,8248
|% 0,18
|
|Euro
|15,6933
|15,7034
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,5668
|18,6599
|% 0,10
|
|Frank
|15,2819
|15,3740
|% -0,18
|
|Riyal
|3,9394
|3,9591
|% 0,18
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-3,65
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|6.028
|6.120
|-16,00
|
|Tam
|5.991
|6.140
|-27,71
|
|Yarım
|2.896
|2.970
|-13,41
|
|Çeyrek
|1.452
|1.485
|-6,70
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,27
|
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