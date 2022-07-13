***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2022 10:39
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044955
BIST
16:332.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -21,84
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.403
16:3317,4300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1158
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4584
En Düşük
17,2317
16:3317,5337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1450
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6700
En Düşük
17,3268
16:33963,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,27
|Açılış
|: 963,99
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
971,57
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler16:33
|KONYA
|1.177,20
|41.709.704
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|95.878.445
|% 10,00
|
|YBTAS
|21.450,10
|251.956
|% 10,00
|
|SMRTG
|31,78
|369.396.485
|% 9,97
|
|FENER
|53,55
|230.829.432
|% 9,96
|
|SILVR
|24,48
|4.179.568
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|38.813.383
|% -9,99
|
|GLYHO
|3,32
|243.560.423
|% -9,78
|
|BALAT
|12,00
|511.440
|% -6,98
|
|ULUSE
|172,10
|7.457.030
|% -6,87
|
|THYAO
|49,46
|2.599.015.360
|% -0,16
|
|SISE
|20,98
|881.763.977
|% -2,51
|
|EREGL
|25,94
|719.558.020
|% -2,19
|
|TUPRS
|233,20
|605.375.654
|% -4,07
|
|YKBNK
|4,18
|513.171.766
|% -1,88
|
|ODAS
|3,04
|510.288.384
|% 5,92
|
|EKGYO
|2,82
|436.846.213
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,18
|513.171.766
|% -1,88
|
|GLYHO
|3,32
|243.560.423
|% -9,78
|
|ISCTR
|4,45
|264.411.195
|% -0,89
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4134
|17,4300
|% 0,67
|
|Euro
|17,4925
|17,5337
|% 0,83
|
|Sterlin
|20,6067
|20,7101
|% 0,55
|
|Frank
|17,7072
|17,8139
|% 0,94
|
|Riyal
|4,6318
|4,6550
|% 0,84
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-6,70
|
|Altın Gr.
|963
|963
|3,63
|
|Cumhuriyet
|6.545
|6.643
|36,00
|
|Tam
|6.555
|6.662
|63,00
|
|Yarım
|3.194
|3.242
|14,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.623
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,11
|
|B. Petrol
|98,90
|98,90
|-0,59
|