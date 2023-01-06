***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 12:43
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094997
BIST
13:155.276
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 160,07
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.277
En Düşük
4.961
13:1518,7626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:1519,7246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0398
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
13:151.107,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.107,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler13:13
|HKTM
|61,65
|59.295.881
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|3.178.144
|% 9,94
|
|DOKTA
|55,90
|14.470.762
|% 9,93
|
|EGGUB
|104,10
|84.840.631
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|1.026.928
|% -8,17
|
|COSMO
|91,00
|306.852
|% -7,24
|
|DYOBY
|29,58
|148.293.929
|% -6,98
|
|MARTI
|5,12
|90.214.592
|% -6,57
|
|THYAO
|141,40
|6.566.213.118
|% 4,59
|
|EREGL
|40,38
|5.000.786.229
|% 0,75
|
|ASELS
|61,30
|4.839.783.333
|% 4,07
|
|EKGYO
|9,12
|3.240.951.266
|% 7,55
|
|KRDMD
|18,43
|2.639.204.607
|% 2,39
|
|EKGYO
|9,12
|3.240.951.266
|% 7,55
|
|YKBNK
|10,84
|1.785.691.576
|% 3,44
|
|KRDMD
|18,43
|2.639.204.607
|% 2,39
|
|SKBNK
|2,83
|363.550.165
|% 3,66
|
|EREGL
|40,38
|5.000.786.229
|% 0,75
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7571
|18,7613
|% -0,02
|
|Euro
|19,7081
|19,7246
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,2038
|22,3151
|% -0,38
|
|Frank
|19,8994
|20,0193
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9793
|5,0043
|% 0,04
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|2,12
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,62
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.520
|7.580
|-8,00
|
|Yarım
|3.642
|3.705
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.826
|1.853
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|0,11
|
|B. Petrol
|79,34
|79,34
|0,65
|