***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:42
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110316
BIST
12:524.677
En Yüksek
|Değişim
|: -5,14%
|| -253,64
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.621
12:5218,8293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:5220,1782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0310
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:521.135,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.135,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:50
|KONYA
|2.964,50
|87.939.310
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,30
|14.253.776
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.708.437
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|AKGRT
|2,88
|47.135.916
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.836.698
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.817.052
|% -9,99
|
|SOKE
|12,63
|61.293.006
|% -9,98
|
|TDGYO
|10,56
|1.263.018
|% -9,97
|
|THYAO
|130,50
|1.836.270.708
|% -6,72
|
|KRDMD
|17,84
|1.614.487.172
|% 1,02
|
|ASELS
|53,90
|1.449.181.714
|% -8,33
|
|KOZAL
|514,40
|1.089.729.305
|% -1,74
|
|EREGL
|38,80
|1.030.513.832
|% -3,15
|
|KRDMD
|17,84
|1.614.487.172
|% 1,02
|
|EKGYO
|6,96
|383.234.355
|% -4,26
|
|YKBNK
|8,37
|400.284.878
|% -5,74
|
|BUCIM
|6,09
|229.584.893
|% 9,14
|
|BSOKE
|5,75
|228.168.732
|% -9,87
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8282
|18,8309
|% 0,03
|
|Euro
|20,1744
|20,1795
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,5674
|22,6806
|% 0,01
|
|Frank
|20,2723
|20,3945
|% 0,35
|
|Riyal
|5,0032
|5,0283
|% 0,01
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,57
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,97
|
|Cumhuriyet
|7.680
|7.797
|20,00
|
|Tam
|7.719
|7.771
|-17,00
|
|Yarım
|3.771
|3.803
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.885
|1.901
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,06
|
|B. Petrol
|82,25
|82,25
|1,26
|