***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.01.2024 10:10
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242414
BIST
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12:318.016
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 65,66
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.019
12:3130,2830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1076
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
12:3133,0524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2431
|Açılış
|: 32,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
12:311.978,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,73
|Açılış
|: 1.978,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler12:29
|DIRIT
|16,39
|4.057.049
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|13.832.141
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|23.483.200
|% 10,00
|
|BYDNR
|31,70
|196.175.761
|% 9,99
|
|BAYRK
|29,06
|23.622.148
|% 9,99
|
|AVTUR
|9,33
|14.451.305
|% -5,76
|
|OYAYO
|27,00
|10.678.574
|% -5,26
|
|EUKYO
|16,85
|5.360.902
|% -4,86
|
|EKIZ
|34,56
|313.943
|% -4,79
|
|ERSU
|18,50
|2.637.786
|% -4,74
|
|THYAO
|251,00
|2.333.624.837
|% 0,88
|
|BINHO
|435,75
|1.930.816.347
|% 0,06
|
|ISCTR
|24,44
|1.891.401.828
|% 2,35
|
|EREGL
|41,68
|1.836.444.661
|% -1,56
|
|YKBNK
|21,26
|1.834.192.406
|% 2,02
|
|YKBNK
|21,26
|1.834.192.406
|% 2,02
|
|ISCTR
|24,44
|1.891.401.828
|% 2,35
|
|EKGYO
|9,30
|720.341.580
|% -1,06
|
|EREGL
|41,68
|1.836.444.661
|% -1,56
|
|REEDR
|24,80
|1.034.513.510
|% 5,71
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2776
|30,2845
|% 0,36
|
|Euro
|33,0403
|33,0478
|% 0,73
|
|Sterlin
|38,4239
|38,6166
|% 0,63
|
|Frank
|34,8072
|35,0169
|% 0,80
|
|Riyal
|8,0493
|8,0897
|% 0,30
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|911,27
|912,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,43
|970,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,10
|80,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,18
|2.032,46
|% 0,66
|