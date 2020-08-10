***SAMAT* *DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi









***SAMAT******DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [SAMAT, DOGUB]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar30/06/2020 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.- Saray Matbaacılık Kağıtcılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (27.08.2020 (dahil) tarihine kadar)- Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (20.08.2020 (dahil) tarihine kadar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867297BIST