***SAMAT* *FONET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
14.12.2023 09:11
***SAMAT******FONET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [FONET, SAMAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225658
BIST
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10:407.618
En Düşük
|Değişim
|: 1,18%
|| 88,93
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.605
En Yüksek
7.652
10:4029,0456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0693
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0530
En Düşük
28,9294
10:4031,6957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1456
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
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31,7489
En Düşük
31,4821
10:401.896,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,10
|Açılış
|: 1.896,02
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|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
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1.902,46
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler10:40
|EDIP
|22,54
|79.884.287
|% 9,42
|
|KONKA
|46,80
|56.954.857
|% 6,36
|
|FONET
|7,15
|22.051.849
|% 6,24
|
|VAKKO
|75,90
|22.152.633
|% 6,15
|
|SKYMD
|13,05
|246.713.061
|% 5,41
|
|SAMAT
|55,10
|6.553.594
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|92.154.152
|% -9,82
|
|OTTO
|320,50
|30.768
|% -6,97
|
|CATES
|70,10
|605.009.543
|% -6,84
|
|EKOS
|31,70
|61.906.534
|% -5,82
|
|THYAO
|244,00
|1.244.324.915
|% 1,12
|
|AKBNK
|37,64
|852.409.282
|% 2,34
|
|YKBNK
|20,98
|674.581.694
|% 3,35
|
|ISCTR
|22,84
|663.490.485
|% 2,33
|
|CATES
|70,10
|605.009.543
|% -6,84
|
|EKGYO
|7,06
|254.850.703
|% 1,44
|
|YKBNK
|20,98
|674.581.694
|% 3,35
|
|ISCTR
|22,84
|663.490.485
|% 2,33
|
|BEGYO
|3,95
|92.154.152
|% -9,82
|
|AKBNK
|37,64
|852.409.282
|% 2,34
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0391
|29,0456
|% 0,24
|
|Euro
|31,6666
|31,6957
|% 0,46
|
|Sterlin
|36,5543
|36,7377
|% 0,22
|
|Frank
|33,2072
|33,4072
|% 0,29
|
|Riyal
|7,7206
|7,7593
|% 0,26
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,83
|23,85
|% 0,66
|
|Platin
|937,61
|941,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,71
|1.000,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,75
|74,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,46
|2.030,82
|% 0,66
|