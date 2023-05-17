***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayırİlgili Şirketler SAMATAçıklamalar Saray Matbaacılık Kağıtcılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152095BIST