***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2023 08:58
***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAMAT
Açıklamalar Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103320
BIST
10:165.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 34,10
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.462
En Düşük
5.436
10:1618,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
10:1620,3864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0419
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
10:161.165,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,63
|Açılış
|: 1.165,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler10:14
|SOKE
|14,57
|16.327.550
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|1.635.358
|% 9,96
|
|EDIP
|11,50
|520.539
|% 7,48
|
|PKART
|27,84
|20.411.707
|% 6,91
|
|TNZTP
|17,32
|55.816.703
|% 6,19
|
|CEOEM
|21,92
|891.963
|% -6,72
|
|PRDGS
|8,73
|18.426.575
|% -6,03
|
|PRZMA
|9,50
|342.686
|% -4,43
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|YYAPI
|2,86
|3.716.624
|% -4,03
|
|THYAO
|154,60
|1.011.919.459
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,52
|598.321.815
|% 1,04
|
|ASELS
|62,45
|519.809.887
|% 1,22
|
|TCELL
|38,94
|501.454.994
|% 4,34
|
|EKGYO
|8,54
|486.700.017
|% 1,30
|
|EKGYO
|8,54
|486.700.017
|% 1,30
|
|KRDMD
|19,52
|598.321.815
|% 1,04
|
|ZOREN
|5,91
|144.575.328
|% -3,90
|
|PETKM
|18,20
|300.545.614
|% 0,83
|
|TTKOM
|23,60
|373.741.347
|% 2,79
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7874
|18,8134
|% 0,13
|
|Euro
|20,3798
|20,3878
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,1581
|23,2742
|% -0,22
|
|Frank
|20,4247
|20,5477
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9897
|5,0147
|% 0,04
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,64
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.166
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.902
|7.966
|-22,00
|
|Yarım
|3.850
|3.898
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.949
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,48
|0,04
|
|B. Petrol
|86,47
|86,47
|0,31
|