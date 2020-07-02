SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5564
|8,5993
|% 0,46
|Frank
|7,2407
|7,2843
|% 0,39
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|390
|390
|0,52
|Cumhuriyet
|2.529
|2.549
|2,30
|Tam
|2.604
|2.616
|2,30
|Yarım
|1.265
|1.279
|1,10
|Çeyrek
|632
|641
|0,60
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,96
|-0,06
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
Seans Raporu
- 12:08XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1164, 01 artarak (% 1.09 ) 108, 048
- 12:08 Tavandan işlem gören hisse senedleri : HDFGS, ATLAS, DOHOL
- 12:08 BURVA, SKTAS, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 12:08 ISATR, SNKRN, YONGA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 12:08 Bu seansda işlem gören 293 hisse senedinden 221 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 38 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 34 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem