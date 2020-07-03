***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.07.2020 11:00
***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAMAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854335
BIST
12:21117.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 108,88
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
12:216,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8574
En Düşük
6,8453
12:217,7002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
12:21391,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 391,35
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|39.598.573
|% 9,97
|
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METUR
|2,80
|8.001.088
|% 9,80
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|KRDMA
|4,77
|19.070.662
|% -5,36
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|KRDMB
|3,49
|47.140.799
|% -3,86
|
|KARSN
|3,47
|525.392.974
|% 5,15
|
|ODAS
|2,66
|497.342.704
|% 4,31
|
|KRDMD
|3,19
|427.944.663
|% -1,54
|
|THYAO
|12,09
|409.977.892
|% -1,39
|
|GARAN
|8,26
|361.527.846
|% -1,20
|
|IEYHO
|1,08
|232.381.254
|% 5,88
|
|ALBRK
|1,81
|343.860.116
|% 2,84
|
|ODAS
|2,66
|497.342.704
|% 4,31
|
|CEMAS
|1,72
|313.153.140
|% 2,99
|
|KARSN
|3,47
|525.392.974
|% 5,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5065
|8,5492
|% -0,15
|
|Frank
|7,2128
|7,2562
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,17
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.536
|2.555
|1,20
|
|Tam
|2.610
|2.622
|1,30
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|0,60
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,52
|