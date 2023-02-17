***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.02.2023 08:55
***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAMAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Adem Ali Çavuşoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114596
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,4100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0500
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,4600
En Düşük
20,3900
18:051.108,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,94
|Açılış
|: 1.108,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.106,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.114.136.382
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.519.247
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.314.505
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.170.094
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,07
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 9,65
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 1,53
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8573
|18,8623
|% 0,08
|
|Euro
|20,0560
|20,0635
|% -0,42
|
|Sterlin
|22,4646
|22,5772
|% -0,30
|
|Frank
|20,2147
|20,3365
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0132
|5,0384
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-8,53
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.108
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.529
|7.605
|-51,00
|
|Yarım
|3.678
|3.721
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.861
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,02
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,20
|84,20
|-0,94
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
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17:59XU100
Endeks 5, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 87, 707.00 milyon TL de
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17:59SARKY
Yüzde 5.21 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 465 adet işlem
-
17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem